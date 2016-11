Blocco metro per allarme bomba Milano, circolazione sospesa tra Sesto Marelli e Rondò

Un lunedì iniziato malissimo per i passeggeri della metropolitana “rossa” di Milano: a causa di un allarma bomba, la circolazione è stata infatti bloccata alle 8,30 circa.

In base a quanto spiegato, è scattato il protocollo che si applica in caso di bagaglio abbandonato sulla banchina.

Sul luogo sono sopraggiunti anche gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni e, la circolazione, è stata bloccata tra le stazioni di Sesto Marelli e Sesto Rondò.

Gli agenti hanno recuperato un “pacco sospetto”, il cui contenuto è stato poi vagliato.

Durante i 30 minuti circa deputati alle verifiche, Atm ha istituito bus navetta sostitutivi.

La circolazione è ripresa regolare dalle 9,00 circa.