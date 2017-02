Blocco traffico Milano da domenica 11 dicembre 2016, elenco veicoli con divieto circolazione

Si può dire che “fosse nell’aria” e, i dati ufficiali di Arpa, l’hanno confermato: dopo 7 giorni di superamento del limite di Legge stabilito in 50 mg di polveri sottili per metro cubo, è scattato il blocco del traffico, rispetto al quale l’assessore alla Mobilità e ambiente Marco Granelli (ex assessore alla Sicurezza sotto la giunta Pisapia) ha commentato “Auspico siano accompagnate da un incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini”. Ma per quali veicoli scatterà il divieto, e fino a quando? Di seguito tutte le info:

Si può dire che “fosse nell’aria” e, i dati ufficiali di Arpa, l’hanno confermato: dopo 7 giorni di superamento del limite di Legge stabilito in 50 mg di polveri sottili per metro cubo, è scattato il blocco del traffico, rispetto al quale l’assessore alla Mobilità e ambiente Marco Granelli (ex assessore alla Sicurezza sotto la giunta Pisapia) ha commentato “Auspico siano accompagnate da un incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini”. Ma per quali veicoli scatterà il divieto, e fino a quando? Di seguito tutte le info:

IL PROTOCOLLO REGIONALE

– Palazzo Marino ha comunicato che “Scatteranno domani, domenica 11 dicembre, le misure straordinarie previste dal Protocollo regionale sulla qualità dell’aria. ARPA Regione Lombardia ha infatti attestato il superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi per metro cubo per 7 giorni consecutivi, attivando così il ‘Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento’ promosso dalla Regione e dall’ANCI Lombardia e a cui Milano aderisce.

– “Partiranno domani tutte le misure previste per ridurre i livelli di particelle inquinanti dell’aria – dichiara l’assessore alla Mobilità e Ambiente,

Marco Granelli

-, che auspico siano accompagnate da un incremento dell’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini”.



LE MISURE –

È previsto lo stop ai veicoli:

–

Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel

anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 7:30 alle ore 19:30.

–

Le autovetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato

non potranno circolare in ambito urbano dalle ore 9:00 alle ore 17:00,

–

I veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato

saranno bloccati dalle 7:30 alle 9:30.



– Viene inoltre introdotto il limite a 19° C (con tolleranza di 2° C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali ; non potranno essere utilizzati impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia; è vietata ogni tipologia di combustione all’aperto.



FINO A QUANDO DURERANNO I DIVIETI? – I provvedimenti saranno sospesi dopo due giorni consecutivi sotto i limiti di 50 μg/m³, con acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il quarto.



LE MULTE – “L’Amministrazione comunale – ha concluso Palazzo Marino in una nota – ha anche predisposto lo schieramento di 20 pattuglie della Polizia locale per il controllo delle vetture in circolazione”.

INFO E CONTATTI – Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri (a pagamento):

– centralino del Comune di Milano: 020202

– centralino dei Vigili urbani: 020208