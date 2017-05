Bus incendiato autostrada A4 Marcallo con Casone, incolumi 20 bambini

Il piccoli si stavano recando in gita al Museo Egizio di Torino; da acclarare le cause del rogo

È successo alle 12,00 circa di giovedì 18 maggio 2017 sull’autostrada A4 all’altezza di Marcallo con Casone (in provincia di Milano): un autobus con 20 bambini e tre maestre a bordo si è incendiato, fortunatamente senza alcuna vittima.

Secondo quanto ricostruito, i piccoli alunni erano partiti da Padova per recarsi al Museo Egizio di Torino, in gita.

All’altezza di Marcallo con Casone, per motivi ancora da acclarare, l’autista del veicolo avrebbe notato del fumo che usciva da uno pneumatico, facendo scendere tutti i passeggeri alla prima area di servizio.

Il rogo si è propagato violentemente all’interno del bus, carbonizzandolo.

Sul luogo sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, le autorità preposte e il 118. Mentre tutti i piccoli alunni e le maestre sono rimasti incolumi, l’autista del veicolo è stato portato, invece, all’ospedale di Magenta, a causa di una lieve intossicazione.