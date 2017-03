Camion perde betoniera Bergamo, sfondato guardrail di un ponte

È successo nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo 2017 fuori dal centro abitativo di Bergamo, dove un camion ha perso una betoniera che trasportava come carico: la betoniera si è schiantata sulla strada sottostante, ma fortunatamente non c’è stato alcuna vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da accertare, la betoniera ha sfondato il guardrail di un ponte, mentre il tir percorreva il cavalcavia.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, sul posto, sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco per ripristinare la sicurezza dell’area.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

loading...