Centro massaggi “con extra” Lodi, arrestate titolari

Un centro massaggi a Lodi, che sarebbe andato ben oltre al listino “ufficiale”: la Polizia di Stato ha arrestato due donne italiane, secondo gli Inquirenti responsabili di gestire la struttura.

Secondo quanto spiegato, il centro sarebbe servito da copertura per offrire massaggi a luci rosse ai clienti, che per le prestazioni extra avrebbero dovuto pagare da 100 a 200 euro.

Gli “affezionati” del centro non sarebbero stati solo abitanti del luogo, ma provenivano anche da fuori provincia, e di profilo elevato.

Le due donne, arrestate, si trovano ora agli arresti domiciliari.