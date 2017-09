Ciclista investito da camion-rifiuti via San Giusto Milano, morto 73 enne

La vittima aveva 73 anni, in corso le indagini per acclarare la dinamica dell’accaduto

L’incidente è avvenuto nella mattina di martedì 5 settembre 2017 a Milano, in via San Giusto: investito un uomo di 73 anni, purtroppo morto sul colpo.

Secondo le prime informazioni, l’anziano è stato investito con la sua bicicletta da un mezzo dell’Amsa, la società municipalizzata per il trattamento dei rifiuti.

L’impatto è stato violentissimo: il 73enne è finito sotto le ruote del camion e, nonostante l’intervento degli operatori del 118, è spirato sul colpo per le gravi lesioni subite.

Subito sul luogo anche gli agenti della Polizia locale, che sta conducendo i rilievi volti ad acclarare la dinamica del tragico evento.