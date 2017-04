Cisterna ribaltata tangenziale nord Milano, traffico bloccato in mattinata

È successo nella mattina di venerdì 21 aprile 2017 sulla A52, tangenziale nord di Milano: ribaltata una cisterna che conteneva gasolio.

Secondo quanto spiegato, la cisterna ha perso il suo carico; l’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo 8, tra Baranzate ed il raccordo per Fiera Milano, verso Rho.

I motivi del ribaltamento sono ancora al vaglio delle autorità preposte, subito intervenute.

Il tratto di tangenziale interessato è stato chiuso, con conseguenti formazioni di code di veicoli.

Sul luogo sono sopraggiunti il Personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.

Le indagini rimangono in corso.

