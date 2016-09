Colpito a martellate perché difende donna Cremona, identificato aggressore

Rischia un’operazione chirurgica l’uomo che, lo scorso 9 settembre, è corso in aiuto di una donna aggredita in un parcheggio, rimediando una martellata in testa

I fatti risalgono alle 4 circa del mattino dello scorso 9 settembre 2016, a Cremona: una ragazza, aggredita in un parcheggio, è stata aggredita e, l’uomo che è accorso per aiutarla, è stato preso a martellate dall’aggressore.

Secondo quanto ricostruito, la vittima e alcuni amici si erano lanciati in soccorso della donna, riuscendo ad allontanare l’aggressore.

Trascorso un primo momento di calma apparente, l’uomo è invece nuovamente tornato, impugnando un martello che custodiva nella propria auto.

A questo punto, l’aggressore ha colpito uno dei soccorritori, riuscendo a colpirlo violentemente alla testa.

La vittima è stata trasportata in ospedale dal 118 mentre, l’aggressore, si è dileguato.

Affidato ai medici, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico, e potrebbe venire sottoposto a intervento chirurgico.

Subito iniziate, parallelamente, le indagini, a carico dei carabinieri del Nor della compagnia di Cremona, l’aggressore è stato ora raggiunto e identificato: si tratta di un giovane milanese, denunciato.