Colpito con mattonella via Chiesa Rossa Milano, morto 62enne

La drammatica aggressione era avvenuta mercoledì 16 agosto a Milano, in via Chiesa Rossa, nella zona della periferia Sud della città: un uomo di 62 anni, italiano, era stato colpito con una mattonella da un vicino ci casa, un uomo originario del Marocco.

L’aggressore ha colpito il 62enne alla testa; subito operata al cervello, la vittima era stata poi ricoverata nel reparto di Neurochirurgia.

Purtroppo, tuttavia, il 62enne non ce l’ha fatta, ed è spirato per le gravissime lesioni subite.

A questo punto, si aggrava anche la situazione giudiziaria dell’aggressore, che si dovrà ora difendere dall’accusa di omicidio.