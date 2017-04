Come prevenire le truffe agli anziani Bollate 21 aprile 2017, incontro con Carabinieri Orario e info

“Prevenire le truffe, per anziani e non solo”: è questo il nome dell’incontro aperto a tutti i cittadini che si terrà venerdì 21 aprile 2017 con la collaborazione dei Carabinieri della Tenenza di Bollate (ore 16,00 presso Oratorio Santa Monica di Ospiate).

Si affronteranno i temi più frequenti:

– Chi sono i truffatori?

– Chi sono le vittime preferite?

– Quali sono le tecniche di raggiro?

– A cosa prestare attenzione?

– Come ci possono aiutare i Carabinieri?

“Prosegue il nostro impegno – spiega l’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini – per aumentare la sicurezza in città, soprattutto per le persone più indifese come gli anziani. Bastano piccoli accorgimenti, ma soprattutto un cambio di passo nell’ottica di una maggior collaborazione e prevenzione tra i cittadini. Per questo insistiamo sulle poche semplici regole che possono prevenire situazioni di difficoltà”.

