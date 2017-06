Concerto gratis piazza Duomo Milano 11 giugno 2017, info ed elenco misure sicurezza

Per domenica 11 giugno 2017 è in programma un nuovo concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo a Milano. E lo spettro di quanto accaduto lo scorso sabato in piazza San Carlo a Torino, è più vivo che mai, motivo per cui scatta un protocollo di sicurezza aggiornato.

Alle 21,30 l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly eseguirà musiche di Cajkovskij, Rota e Respighi; l’ingresso al concerto è gratuito, motivo per cui ci si aspetta che la piazza si riempirà di migliaia di persone.

Il Comune di Milano ha annunciato misure di sicurezza assai restrittive, spiegando che il protocollo di sicurezza è stato aggiornato.

Gli organizzatori dell’evento, inoltre, invitano il pubblico ad arrivare in piazza con molto anticipo per via dei controlli.

In particolare:

– si sconsiglia di portare zaini, che dovranno essere tutti perquisiti

– sono assolutamente vietati gli oggetti di vetro