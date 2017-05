“Contro l’asma week” 5 – 9 giugno 2017 Lombardia, elenco centri aderenti e telefono per consulenze specialistiche gratuite

Sta per iniziare anche in Lombardia la prima edizione di CONTROL’ASMA week, l’evento nazionale di consulenze specialistiche gratuite per persone affette da asma che si svolgerà dal 5 al 9 giugno presso i Centri specialistici che hanno aderito all’iniziativa.

“Le patologie respiratorie costituiscono uno dei più rilevanti problemi sanitari a livello nazionale e regionale – commenta il dott. Adriano Vaghi, direttore della Struttura Complessa UO Pneumologia Ospedale G.Salvini, Garbagnate Milanese – per il numero di persone che ne sono colpite, anche in età pediatrica, per l’elevata morbidità e mortalità, nei casi più gravi, ad esse associate”.

CONTROL’ASMA WEEK – Promosso da FederASMAeALLERGIE Onlus – Federazione Italiana Pazienti, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica (SIAAIC) e della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), e il supporto non condizionato di AstraZeneca, CONTROL’ASMA week ha come obiettivo principale quello di offrire l’opportunità ai circa 3 milioni di persone che soffrono di asma nel nostro Paese di effettuare una valutazione specialistica di controllo della malattia e ricevere informazioni utili per una migliore gestione dell’asma.

– L’evento si propone, inoltre, di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi a un non adeguato controllo dell’asma, rischi che nei casi più gravi possono impattare molto negativamente sulla vita di chi soffre di questa comune malattia respiratoria.

– “L’asma bronchiale è caratterizzata clinicamente da crisi di tosse, affanno e respiro sibilante – aggiunge il dott. Antonio Meriggi, responsabile della Sezione di Allergologia e Immunologia Clinica, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia – che richiedono un trattamento, non solo al bisogno, ma in forma continuativa rivolto verso l’infiammazione cronica delle vie aeree che contraddistingue tale patologia”.

– “Se l’asma è ben controllato – interviene la dott.ssa Maria Teresa Costantino, direttore del Centro DH Allergologia e Immunologia Clinica ASST, Mantova – si può condurre una vita normale, senza sintomi e riducendo al minimo il rischio di pericolose riacutizzazioni”.

I PAZIENTI – Secondo quanto emerge dall’indagine “I sofferenti di asma”, realizzata da GFK Eurisko, in collaborazione con Humanitas University e AstraZeneca, solo il 32% dei pazienti rispetta la terapia farmacologica, mentre ben il 56% usa i farmaci solo quando ha un attacco o al bisogno e il 12% non segue alcuna terapia. Dato ancora più preoccupante, l’aderenza alla terapia da parte dei pazienti non aumenta con la gravità dell’asma.

– “In quanto malattia cronica – sottolinea il dott. Carlo Filippo Tesi, presidente di FederASMAeALLERGIE Onlus-Federazione Italiana Pazienti – l’asma necessita di una terapia adeguata e continua ma non deve essere mai sottovalutato perché può avere conseguenze molto pericolose. Bisogna, inoltre, fare attenzione ai rimedi fai da te e attenersi diligentemente a quanto prescritto dal proprio medico”.

– Secondo l’indagine, tra coloro che mostrano una non aderenza alla terapia, “Mi sento meglio e penso di non averne bisogno” è il motivo nel 33% dei casi e ancora “Credo che i farmaci servano solo nel momento in cui ho difficoltà a respirare” secondo il 21% degli intervistati.

– CONTROL’ASMA week ha, quindi, come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alla malattia: l’asma interferisce con la qualità di vita in oltre 1/3 dei casi, l’area più compromessa è quella del lavoro e delle attività quotidiane.

– Di valido aiuto, poi, per il 50% degli intervistati sono gli strumenti elettronici (device, app, software ecc.) per il controllo dell’asma, un ottimo supporto per seguire con regolarità la terapia dell’asma prescritta dal medico. Anche le Linee Guida GINA (Global Initiative for Asthma), considerano le app un fedele “alleato” per ricordare l’assunzione dei farmaci ad orari prestabiliti e verificare l’aderenza del paziente alla terapia e lo stato di controllo dell’asma.

– L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, una delle più diffuse al mondo. Colpisce tutte le fasce d’età e tutte le classi sociali. Può manifestarsi alternando periodi di relativi miglioramenti e improvviso peggioramento.

– Anche se le cause dell’asma non sono ancora ben definite, si ritiene che alla sua comparsa contribuiscano sia componenti genetiche sia fattori ambientali.

– È importante ricordare che l’asma è trattabile efficacemente e la maggior parte dei pazienti può raggiungere un buon controllo della malattia e condurre una vita normale.

CENTRI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA – I Centri in Lombardia che hanno aderito all’iniziativa sono i seguenti:

– Istituto clinico Humanitas Asma & Allergie, Rozzano (MI)

– ASST Mantova Centro Day Hospital, Allergologia e Immunologia Clinica, Mantova

– Ospedale “Guido Salvini” UO di Pneumologia, Garbagnate Milanese (MI)

– Ospedale SL Mandic, Merate (LC)

– Istituti Clinici Scientifici Maugeri Allergologia e immunologia clinica, Pavia

– ASST – Franciacorta – PO Chiari Fisiopatologia Respiratoria, Chiari (BS)

– Polimedica Brianza Srl Pneumologia, Roncello (MB)

– IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico UO Broncopneumologia, Milano

– ASST di Lodi UO Allergologia, Lodi

– Fondazione Salvatore Maugeri UO Pneumologia Riabilitativa, Tradate (VA)

– ASST del Garda UO Broncopneumologia, Desenzano del Garda (BS)

COME PRENOTARE UNA CONSULENZA SPECIALISTICA GRATUITA – È molto semplice:

bisogna chiamare il Numero Verde 800 628989, già attivo dal 15 maggio, dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-18).

– Il Call Centre del Numero Verde individuerà con il paziente il Centro specialistico a lui più vicino e fornirà le opportune informazioni di contatto o procederà direttamente alla prenotazione dell’appuntamento.

– CONTROL’ASMA week è reso possibile dall’opera volontaria prestata gratuitamente dagli Specialisti aderenti; per questo motivo, i posti disponibili presso ciascun Centro sono limitati (circa 40) e i calendari precisi per l’effettuazione delle visite di controllo (giorni e orari nella settimana dal 5 al 9 giugno) diversi da Centro a Centro.

– Preso l’appuntamento, il paziente dovrà poi semplicemente presentarsi all’ora concordata presso il Centro scelto, senza l’impegnativa del Medico di famiglia. Il controllo gratuito dell’asma si svolgerà con le modalità che lo Specialista riterrà più opportune in base alla sua esperienza e alle caratteristiche di ciascun paziente, con o senza il supporto di esami strumentali (ad es. spirometria).

– Al termine della consulenza, il paziente riceverà dallo Specialista un parere scritto, con l’eventuale indicazione di ulteriori approfondimenti e consigli per gestire al meglio la malattia. Infine, a ciascun paziente partecipante sarà consegnata una piccola guida informativa sull’asma.

INFO – Per maggiori informazioni:

www.controlasmaweek.it – asma@sintesiinfomedica.it