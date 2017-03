Controlli antidroga hinterland Milano, sequestrati 82 chili tra marijuana e hashish

Durante lo scorso fine settimana si sono svolti i consueti controlli anti droga, eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Milano nell’Hinterland milanese e in provincia di Monza: sequestrati 82 chili di droga, soprattutto marijuana e hashish, e 510mila euro in contanti, e arrestate 14 persone.

RESCALDINA

– A Rescaldina, in provincia di Milano, i carabinieri di Legnano hanno trovato presso un magazzino 61,5 chili di marijuana e 500 grammi di hashish occultati nel doppiofondo di un camion, nascosti tra alcune cassette di frutta.

– le manette sono scattate per 5 persone, arrestate per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

VANZAGO

– Altri 4 chili di hashish sono stati rinvenuti dai militari a Vanzago (Mi), durante la perquisizione domiciliare relativa a uno degli indagati.

RHO

– Presso un garage di Rho, sempre in provincia di Milano, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 480 mila euro in contanti, nascosti all’interno di due valige, un fucile calibro 12 e due pistole.

loading...