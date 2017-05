Controlli campo nomadi via Monte Bisbino Milano, ecco cosa c’era

L’operazione è stata eseguita nelle prime ore di giovedì 24 maggio 2017: 50 tra agenti del commissariato Quarto Oggiaro della Polizia di Stato e Carabinieri, con l’ausilio di elicotteri e unità cinofile, hanno condotto una verifica all’interno del campo nomadi di via Monte Bisbino.

Il bilancio del blitz contempla:

– controllate 114 persone, tra le quali 30 minori

– identificate 89 persone

– 5 i nomadi accompagnati in questura perché senza documenti

– rimpatriate 14 persone (13 serbi e un albanese), tutti con precedenti per furto

– 4 camper rubati (restituiti ai legittimi proprietari)

– 2 sacchetti della spesa contenenti pacchi di soldi falsi (euro, dollari, franchi svizzeri), presumibilmente usati per compiere truffe.