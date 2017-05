Controlli Polizia di Stato Milano stazioni Lampugnano, Centrale e di Monza

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona nelle aree di maggior afflusso di cittadini in viaggio, ha effettuato controlli presso il Terminal dei Bus della stazione MM Lampugnano, la Stazione Centrale di Milano e alla Stazione Ferroviaria di Monza.

STAZIONE LAMPUGNANO

Presso il Terminal di Lampugnano, da cui partono i pullman diretti in Germania, Francia e Slovenia, gli agenti della DIGOS, unitamente a personale del Commissariato Bonola e del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, hanno controllato 2 pullman diretti a Düsseldorf e a Parigi con i relativi 35 viaggiatori.

– Tutti i soggetti sono risultati in regola con i documenti e regolari permessi di soggiorno e un cittadino pachistano 21enne è stato arrestato perché trovato in possesso di un passaporto falso.

STAZIONE CENTRALE

Nell’area della Stazione Centrale i poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno controllato 20 persone e, al termine, hanno accompagnato 4 cittadini extracomunitari, sprovvisti di documenti, in Questura per l’identificazione.

STAZIONE FERROVIARIA DI MONZA

Gli agenti del Commissariato Monza e del III Reparto Mobile di Milano, al termine dei controlli effettuati nei confronti di alcune persone che stazionavano presso lo scalo ferroviario brianteo, hanno accompagnato due cittadini extracomunitari presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per le verifiche della loro posizione sul territorio nazionale.

