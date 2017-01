Controlli Polizia di Stato in stazioni Milano e Lombardia, report arresti e interventi

Dal 19 dicembre 2016, all’Epifania, sono state 937 le persone controllate e identificate dagli agenti della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie della Lombardia; il bilancio è di 19 arresti, e non solo.

I SOGGETTI CONTROLLATI – I soggetti controllati sono stati complessivamente 937.

ARRESTI – Le manette sono scattate per 19 persone arrestate, in particolare:

– un algerino di 40 anni accusato di aver ribato una borsa porta computer a un turista che stava prendendo l’autobus diretto all’aeroporto di Malpensa in piazza IV Novembre,

– un libanese di 30 anni bloccato alla stazione di Porta Garibaldi mentre scappava da un negozio con un paio di scarpe nuove nascosto nella borsa.

– cinque nomadi bosniache, delle quali due minori e tutte in stato avanzato di gravidanza, per furto aggravato presso la stazione di Milano Centrale, sul Frecciarossa per Venezia, dove sono state colte in flagranza mentre tentavano di borseggiare una turista orientale.

DENUNCE – 46 i soggetti invece denunciati a vario titolo.

CONTRAVVENZIONI – Le contravvenzioni per violazioni al regolamento di polizia ferroviaria sono state 18.

SERVIZI DI VIGILANZA IN STAZIONE – Sono stati, inoltre, 864 i servizi di vigilanza in stazione:

– 88 quelli a bordo treno per un totale di 269 convogli controllati,

– 206 servizi di pattuglia lungo le linee ferroviarie,

– 101 servizi straordinari mirati a contrastare il fenomeno del borseggio.

MINORI RINTRACCIATI – Due i minori rintracciati dalla Polfer sul territorio della provincia di Milano.

