Controlli scali ferroviari Milano Rogoredo e San Donato, bilancio Polizia Ferroviaria

Nella giornata di martedì 11 aprile 2017, i poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano e del Posto Polfer di Milano Lambrate hanno attuato un mirato servizio di controllo straordinario del territorio nelle Stazioni di Milano Rogoredo e San Donato Milanese, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Di seguito il risultato dell’operazione:

– controllate oltre 30 persone, delle quali 2 denunciate perché in possesso di un coltello;

– 3 persone sono state segnate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti di modica quantità;

– è stato sequestrato un coltello proibito;

– 5 sono state le segnalazioni per violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria (attraversamento binari);

– 7 le proposte per Foglio di Via obbligatorio;

– 3 le persone rintracciate per provvedimenti non restrittivi della libertà personale.

