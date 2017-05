Controlli Stazione Centrale Milano, bilancio Polizia di Stato

Proseguono i quotidiani servizi di prevenzione e controllo, disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona per il contrasto alla criminalità, in tutte le aree della città da monitorare maggiormente, come la Stazione di Milano Centrale.

La Polizia di Stato, nell’ambito dei sistematici servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, disposti dalla Questura anche nelle aree di maggior afflusso di cittadini in viaggio, ha effettuato oggi ulteriori controlli presso la Stazione di Milano Centrale.

Il dispositivo prevede sistematicamente il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato competente per territorio e della Squadra Mobile, militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

In data odierna 24 maggio 2017, ndr) i controlli effettuati si sono conclusi con:

– l’accompagnamento in Questura, ai fini dell’identificazione, i 14 persone straniere prive di documenti per gli accertamenti di rito

– l’arresto di 1 cittadino della Costa d’Avorio

– l’esecuzione di pene concorrenti per anni 12 e mesi 1 nei confronti di una cittadina Bosniaca da associare in carcere.