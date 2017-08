Controlli stazione centrale Milano, nuovi interventi Polizia di Stato

Nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto 2017 è stato svolto un nuovo Servizio di prevenzione e controllo della Polizia di Stato, disposto dal Questore di Milano Marcello Cardona, d’intesa con il

Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, volto al contrasto della criminalità diffusa nelle adiacenze della Stazione FS di Milano Centrale.

Il Servizio è stato diretto dal Vice Dirigente del Commissariato Porta Genova V.Q.Agg. Osvaldo Rocchi, coadiuvato dalla Dirigente del Commissariato Greco Turro V.Q.Agg.

Giorgia Iafrate, che si avvale di personale della Questura di Milano con equipaggi delle Volanti, del Commissariato Garibaldi Venezia, con l’impiego di Unità cinofile antidroga e da ordine pubblico e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e con la presenza di personale della Polizia Scientifica, della Digos, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione.

Per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono impiegati equipaggi dei Reparti Mobili e dell’Arma dei Carabinieri. Il Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Lombardia ha provveduto ai medesimi controlli all’interno della Stazione Centrale.

Interessati per i servizi di specifica competenza la Polizia Locale di Milano, il Servizio Sanitario del 118 e l’ATM.

Il Servizio ha previsto l’esecuzione di controlli in Piazza Duca d’Aosta, Piazza Luigi di Savoia e Piazza IV Novembre e il presidio delle vie di accesso e adiacenti alla piazza al fine di cinturare l’area. Intanto si è provveduto con l’ausilio dell’ATM alla chiusura del varco di accesso dalla piazza Duca D’Aosta alla metropolitana MM.