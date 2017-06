Controlli stradali e test antidroga Milano piazza Repubblica, bilancio Polizia di Stato

Il controllo è avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno a Milano, in piazza della Repubblica; 16 i veicoli e i relativi conducenti sottoposti a verifica.

Nel dettaglio, i controlli sono stati eseguito dalla Polizia Stradale di Milano, in sinergia con l’Ufficio Sanitario della Questura; utilizzati per il servizio quattro pattuglie della Polizia Stradale, tre medici della Polizia di Stato e personale della Questura. I test antidroga sono stati possibili grazie alla presenza, in un apposito ufficio mobile dei medici della Polizia di Stato, di test salivari monouso e in caso positivo di tamponi salivari.

Secondo quanto spiegato, sono stati 16 i veicoli controllati, con altrettanti conducenti: 2 sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto gli agenti hanno riscontrato loro con un tasso alcolemico superiore a 0.80. Sei soggetti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.

Contestualmente, gli agenti hanno anche ritirato 9 patenti e sottoposto al test antidroga 11 persone, di cui una è risultata positiva ai cannabinoidi e alla cocaina. Altri due soggetti sono risultati positivi, invece, soltanto alla sola cannabis.