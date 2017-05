Coppia di ex coniugi rapinatori Milano, agivano con la complicità del nuovo fidanzato della donna

Il 22 maggio scorso, a seguito di una rapina consumata presso la farmacia di via Rimini a Milano, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese hanno arrestato in flagranza un 43enne italiano, e la ex moglie di 37 anni, che avevano tentato di scappare a bordo di uno scooter. Bloccati in via Depretis, sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani e del denaro asportato dalla farmacia.

Le indagini dei poliziotti hanno permesso di ricondurre il modus operandi della rapina consumata con le stesse caratteristiche utilizzate in una serie di eventi criminosi avvenuti in una serialità denominata “La Talpa” dagli investigatori dell’Ufficio Analisi e Pianificazione della Questura di Milano, per le modalità che evidenziavano la rapidità di azione, iniziata nei primi giorni di marzo 2017.

In particolar modo l’attività investigativa si è focalizzata sull’individuazione di un complice sempre presente nelle rapine precedenti, come si è potuto appurare dalla visione delle immagini di videosorveglianza.

Dall’analisi dei telefoni in uso ai due arrestati, si è notato, nelle immagini del profilo Facebook della donna, la ricorrente presenza di un cittadino marocchino di 34 anni, che risulta essere l’attuale fidanzato della donna.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’utenza telefonica dello straniero e ai suoi dati anagrafici, permettendo così di comparare la sua foto con i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali ove sono state consumate le rapine.

Il riscontro è stato inequivocabile: lo straniero era la stessa persona che aveva commesso le rapine in concorso con i due arrestati.

Dopo una serie di appostamenti presso l’abitazione della donna che, madre di 3 minori, stava scontando gli arresti domiciliari per la rapina del 22 maggio, giovedì scorso all’interno dell’appartamento è stato trovato il cittadino straniero che, sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di San Vittore.

Le rapine che vengono loro imputate, che hanno fruttato un bottino totale di oltre 3200 euro e sigarette per un controvalore di 600 euro, sono le seguenti:

– Rapina presso autogrill sotto il mezzanino FAMAGOSTA, avvenuta in data 03.03.2017 alle ore 19.50.

– Rapina presso autogrill autostrada A7 avvenuta in data 19.04.2017 alle ore 02.40.

– Rapina presso Farmacia in via Rimini avvenuta in data 10.05.2017 alle ore 19.20.

– Rapina presso Farmacia via Rimini avvenuta in data 22.05.2017 alle ore 19.00