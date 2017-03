Crollo palazzina via Astico Milano, intervento vigili del fuoco e 118

È successo alle 17,15 di mercoledì 1 marzo 2017 in via Astico, zona Martesana: una palazzina è crollata, con il contestuale ferimento di una persona, che non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il rivestimento esterno della casa sia crollato su una palazzina più bassa ma, la dinamica, è ancora al vaglio delle autorità preposte.

Sembrerebbe si sia trattato di un crollo strutturale: caduto improvvisamente l’intonaco esterno di una casa, i calcinacci hanno investito la tettoia di un’officina vicina.

Sul luogo sono sopraggiunti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, con un’auto medica e due mezzi di base.

I riscontri hanno registrato il ferimento di una vittima, subito soccorsa e che, fortunatamente, non verterebbe in condizioni gravi. Inagibili l’officina e due appartamenti.

Le indagini rimangono aperte.

