DASPO “Inter – Roma” Milano, Questore Cardona emette 14 provvedimenti. Fotogallery

Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso 14 provvedimenti Das.Po., tutti con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nei confronti di altrettanti tifosi interisti per i fatti accaduti il 26 febbraio 2017 in occasione della partita di calcio INTER – ROMA.

Tali provvedimenti sono scaturiti a seguito del comportamento tenuto da alcuni ultras interisti che avevano tentato lo scontro con i tifosi giallorossi.

Il personale della Polizia di Stato, in servizio di ordine pubblico presso lo stadio Meazza, aveva notato che un gruppo di tifosi nerazzurri si era allontanato, in piazzale Angelo Moratti, da un consueto luogo di ritrovo delle frange violente del tifo interista, per dirigersi verso via Tesio, con l’intento di un bar dove, dal primo pomeriggio, si erano riuniti una cinquantina di supporter romanisti prima dell’inizio della partita.

In due differenti momenti, la Polizia aveva quindi impedito, efficacemente, che le due tifoserie venissero a contatto.

