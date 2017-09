Degrado piazza Mistral quartiere Rogoredo Milano, continuano le proteste

“Tossicodipendenti, rom, clandestini, ratti, le aggressioni, i furti e tentati furti in appartamento, tentati furti che avvengono nonostante in alcune case vi sia anche presenza di persone”

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) da un lettrice che mette in luce la situazione di grave degrado nel quartiere Rogoredo di Milano, in zona piazza Mistral. “Questa è la Milano ‘città del futuro secondo Sala??”. Nel dettaglio:

LO “SPETTACOLO” DI OGNI GIORNO – “Questo – ci scrive una cittadina riferendosi alla sporcizia del quartiere – è lo spettacolo a cui assistiamo ogni giorno.

LA LISTA DEL DEGRADO – “Senza considerare – prosegue la residente – l’invasione di tossicodipendenti, rom, clandestini, ratti, le aggressioni, i furti e tentati furti in appartamento, tentati furti che avvengono nonostante in alcune case vi sia anche presenza di persone, col rischio quindi che il tentato furto possa diventare qualcosa di molto più grave perché questi bxxxxxxx non si fermano davanti a nulla e ti ammazzano per pochi centesimi.

QUESTA è LA MILANO DEL FUTURO? – “Questa – prosegue la cittadina – è la Milano ‘città del futuro’ secondo Sala??

TUTTI A CASA – “La RABBIA – conclude la nostra lettrice – deve diventare il primo partito politico, ricordiamocelo alle prossime elezioni: TUTTI A CASA!”

