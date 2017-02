Denunce violenza contro le donne Milano, il 14 febbraio 2017 il Camper della Polizia di Stato in piazza davanti a Palazzo Reale

La Polizia di Stato con il “Progetto CAMPER – Il Camper della Polizia contro la violenza di genere” intende favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime il supporto di un’equipe di operatori specializzati presenti all’interno del camper.

Sotto l’egida dello slogan “Questo non è amore”, in occasione della giornata di “San Valentino” la Questura di Milano martedì 14 febbraio, dalle ore 12 alle ore 18, sarà presente in Piazza Ex Reale, ove per l’occasione verranno posizionati un Camper per la ricezione delle denunce ed un gazebo informativo per incontrare la cittadinanza unitamente ad un medico, uno psicologo, poliziotti della Sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile e dell’Ufficio Denunce dell’Ufficio Prevenzione Generale.

