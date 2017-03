Divieti e modalità partecipazione eventi visita Papa Milano e Monza 23 marzo, tutte le info

La visita di Papa Francesco a Monza, è sempre più vicina: il 25 marzo il Santo Padre compirà la Messa per i fedeli, e visiterà le case popolari di via Salomone. La sicurezza, sarà massima.

STRADE – Le strade dove passerà il Papa resteranno chiuse durante tutto il tempo del passaggio del pontefice. Nelle zone interessate, inoltre, il divieto di sosta permarrà dalle ore 20,00 del giorno prima.

METROPOLITANE – Durante la giornata del 25 marzo, le fermate della metropolitana di Duomo e di piazzale Lotto saranno chiuse.

ZTL – Sarà attiva la Ztl nell’area di San Siro, seguendo la prassi utilizzata durante le partite di calcio.

VIA SALOMONE – Il Santo Padre visiterà il quartiere periferico Mecenate, in particolare recandosi presso le case popolari di via Salomone. Qui permarrà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8,00 del 23 marzo, fino alle ore 12,00 del 25, quando palco e transenne verranno smontate

PARTECIPAZIONE DEI FEDELI – Chi vuole partecipare agli appuntamenti e accedere alle aree per l’accoglienza dei fedeli deve farne richiesta alla propria parrocchia, utilizzando unicamente i mezzi pubblici prenotati dagli organizzatori. Non è possibile utilizzare la propria auto per raggiungere o avvicinarsi ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.

