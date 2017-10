Divieto circolazione diesel euro 4 senza fap Area C Milano, stop dal 16 ottobre 2017 Info

Venerdì 13 ottobre 2017 Area C sarà sospesa per l’aggiornamento del sistema relativo all’entrata in vigore delle nuove regole dal 16 ottobre (nella foto Marco Granelli, assessore alla Viabilità di Milano).

LE RESITRIZIONI DA LUNEDì 16 OTTOBRE 2017 – Da lunedì, infatti, l’area compresa nella Cerchia dei bastioni sarà vietata a tutti veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 4 senza FAP classificati “diesel leggeri”. Milano è l’unica città italiana ad adottare strutturalmente questa misura a tutela della qualità ambientale dei cittadini.

– Sabato 14 ottobre scadono le ultime deroghe al nuovo provvedimento Area C, deroghe che erano in vigore dallo scorso 13 febbraio e riguardavano i veicoli per il trasporto cose a gasolio euro 4 senza Fap classificati come “diesel leggeri” e quelli per il trasporto persone a gasolio euro 4 registrati in MyAreaC alla categoria “veicoli di servizio”.

– Terminato il periodo di adeguamento alle regole adottate otto mesi fa, le restrizioni in vigore dal prossimo 16 ottobre confermano la volontà dell’Amministrazione di continuare a ridurre il traffico in centro città, ma anche di consentire progressivamente l’accesso in Area C solo a veicoli dalle elevate prestazioni ambientali a tutela del benessere dei cittadini.

PERSISTONO I DIVIETI PER I VEICOLI-MERCI – Sempre a conferma di quanto intrapreso e dei risultati già ottenuti continua anche il divieto di accesso ai veicoli merci tra le ore 8 e le 10.

– Insieme al divieto restano in vigore le relative deroghe per altri 12 mesi cioè fino al 30 settembre 2018.

BUS TURISTICI – Inoltre da lunedì 16 ottobre sarà attuata la modifica delle norme di pagamento per i bus turistici (veicoli a noleggio con conducente NCC) superiori a 9 posti. Il nuovo ticket è: per i veicoli fino a 8 metri (generalmente fino a 30 posti), 40 euro; per i veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri (generalmente fino a 50 posti), 65 euro; per i veicoli superiori a 10,50 metri (generalmente più di 50 posti), 100 euro.

TRASPORTO ALUNNI – Per quanto riguarda i veicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie, per il tragitto casa-scuola e luoghi connessi all’attività didattica, il ticket giornaliero è: di 15 euro per i veicoli fino a metri 8,00; 25 euro per i veicoli compresi tra metri 8,01 e metri 10,50; 40 euro per i veicoli superiori a metri 10,50.

– Continuano a pagare 5 euro a ingresso, secondo le modalità in atto dal febbraio di quest’anno, i veicoli per trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie per uscite didattiche, d’istruzione e sportive.

LA DELIBERA DEL SINDACO – Di seguito il testo della delibera:

– P.G. 458128/2017

Disciplina per l’accesso di veicoli alla ZTL Cerchia de bastioni – “Area C” – Sospensione dell’ordinanza n. 91 del 31 gennaio 2017, limitatamente alla disposizioni di cui ai punti 2B, 2C, 2D, e 4, nella giornata del 13 ottobre 2017.

IL SINDACO

– visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 286 del 30 aprile 1992 e s.m.i., nonché le norme del Regolamento di cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

– vista l’ordinanza n. 91 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto “Zona a traffico limitato Cerchia dei bastioni – Disciplina di accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei bastioni – “Area C”;

– vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1751 del 6 ottobre 2017, avente ad oggetto “Misure di contenimento del traffico veicolare. Disciplina di accesso alla ZTL “Cerchia dei bastioni” “Area C”. Modifiche alle nuove regole di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1907/2016, come modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 1028/2017″;

– vista l’ordinanza n. 1169 del 9 ottobre 2017 contenente la “Disciplina per l’accesso di veicoli alla ZTL Cerchia dei bastioni – “Area C”, in vigore a partire dal 16 ottobre 2017″ in base alla quale da tale data decorreranno alcune nuove misure;

considerato che al fine di consentire gli adeguamenti dei sistemi di controllo e gestione funzionali all’entrata in vigore delle nuove misure è necessario sospendere la disciplina “Area C” nella giornata del 13 ottobre 2017;

– ORDINA

la sospensione dell’ordinanza n. 91 del 31 gennaio 2017, limitatamente alle disposizioni di cui ai punti 2B, 2C, 2D, e 4, nella giornata del 13 ottobre 2017.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.