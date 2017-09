Donna aggredita viale Liguria Milano, ennesimo caso

È successo in viale Liguria a Milano: una donna di 28 anni stava camminando verso la fermata di Romolo della metropolitana quando, alle 21,00 circa, le è piombato addosso uno sconosciuto. L’uomo ha cercato di abusarne, ma è stato preso dalla Polizia.

Secondo quanto ricostruito, la giovane stava camminando quando l’uomo l’ha aggredita spingendola contro un muro.

Il malvivente ha cercato di spogliarla e violentarla ma la donna, di 28 anni, si è ribellata con ogni forza.

Inizialmente nessuno si è accorto di quanto stava accadendo; la donna è riuscita comunque a mettere in fuga il suo aggressore e, con grande prontezza, l’ha inseguito lei stessa.

Gridando e chiedendo aiuto, la 28enne ha ottenuto l’aiuto di alcuni sconosciuti e, tutti insieme, sono riusciti a far inciampare il malvivente, poi bloccato in attesa della Polizia.

Sopraggiunti gli agenti, l’uomo è risultato essere un 31enne romeno con numerosi precedenti, tra cui una violenza sessuale.

La 28enne è stata portata in ospedale, ancora sotto shock per tutto l’accaduto.

