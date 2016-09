Donna caduta da balcone Bergamo, mancava la ringhiera

È successo a Curno, in provincia di Bergamo, alle 4,15 del mattino di domenica 18 settembre 2016; grave un’anziana di 78 anni caduta dal balcone della propria abitazione.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe uscita sul piccolo terrazza della casa dove, nonostante la costruzione fosse stata completata diversi anni fa, non sarebbe stata presente la ringhiera.

La caduta è stata di 3 metri circa e, sul luogo, sono immediatamente sopraggiunti i volontari del 118, con l’automedica e l’ambulanza.

L’anziana è stata trovata in condizioni gravi, ed è stata subito trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con diverse fratture.

Sul luogo dell’incidente sono invece sopraggiunti i Carabinieri, che hanno seguito l’ipotesi dell’incidente domestico.