Donna cinese investita via Imbonati Milano, tragico incidente d’auto

Portata d’urgenza in ospedale, la vittima è poi tragicamente deceduta

Il gravissimo incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre 2017 a Milano, nella strada periferica via Imbonati, non distante dal quartiere cinese della città.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una cittadina cinese di 45 anni, alle 2 circa del mattino stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta una vettura.

Per motivi ancora da acclarare, il veicolo ha investito la donna.

Subito chiamati gli operatori del 118 dal conducente dell’automobile, la 45enne è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli.

Purtroppo, le condizioni della vittima si sono aggravate durante la notte, ed è deceduta.

Sull’accaduto sono aperte le indagini.