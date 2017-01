Donna decapitata Brescia, trovata sulla tromba delle scale di casa

Mistero a Brescia, dove nella tromba delle scale di un palazzo di piazza Vittoria è stato trovato il corpo di una donna decapitata.

Secondo le primissime informazioni, si tratta di una donna di 56 anni; la testa sarebbe stata vicino al corpo, e sembrerebbe recare i segni di un colpo di grande violenza.

Sul luogo del drammatico accadimento sono in corso tutti i rilievi della Scientifica e, gli inquirenti, per ora non escludono alcuna pista.

Tra le ipotesi formulate, anche una caduta con un forte urto sulla ringhiera della scala interna.

Le indagini, a carico della squadra Mobile della Polizia di Stato, rimangono aperte.