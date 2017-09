Donna incinta aggredita da senzatetto Milano, presa a calci al sesto mese

Un’aggressione brutale in pieno pomeriggio, a Milano, all’interno dei giardini di via Keplero: la vittima è una donna ucraina di 32 anni, presa a calci da un senzatetto.

Sul luogo è intervenuta la Polizia di Stato, ai cui agenti, la donna, ha chiesto aiuto raccontando di essere stata aggredita senza motivo dall’uomo, anch’egli dell’Est, e noto nel quartiere.

La vittima è al sesto mese di gravidanza ed è stata accompagnata presso l’ospedale Niguarda per tutti i controlli del caso: fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi.

Il senzatetto si è dileguato prima dell’arrivo delle Autorità.

