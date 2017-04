Donna investita da auto via Lorenzini Milano, stava facendo footing

La vittima, di circa 40 anni, non aveva con sé i documenti; è stata intubata e portata in ospedale con diversi traumi

È successo in via Giovanni Lorenzini, zona via Ripamonti a Milano: investita una donna di circa 40 anni, travolta da un’auto mentre faceva footing.

Secondo le prime informazioni, il grave incidente è avvenuto domenica 9 aprile 2017: per motivi ancora da acclarare, un’auto ha investito la donna intenta mentre faceva una corsa nel quartiere.

L’impatto è stato molto violento e, la vittima, è stata sbalzata per circa 4 metri.

Subito sul posto gli operatori del 118, la donna è stata intubata e portata in ospedale con diverse contusioni: traumi al cranio, alla gamba e al piede destro.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, che hanno delimitato la zona al fine di compiere tutti i rilievi volti ad acclarare la dinamica del drammatico accadimento.