Donna investita da pullman Bresso, in corso la ricostruzione del drammatico incidente

Il tragico incidente è avvenuto alle 6,45 di venerdì 25 novembre 2016 in via Clerici a Bresso; investita una donna di 65 anni, subito soccorsa, ma spirata per le gravissime lesioni subite.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto sulla strada con carreggiate separate adiacente al campo volo, dove la signora avrebbe attraversato improvvisamente la strada in un tratto senza strisce pedonali mentre sopraggiungeva una vettura della linea 708.

Atm, in una nota, spiega che “Secondo le prime ricostruzioni, la signora stava attraversando da sinistra a destra oltrepassando lo spartitraffico con l’ombrello aperto e probabilmente non si è accorta dell’arrivo del mezzo”.

L’urto, spiega ancora l’Azienda, “è stato inevitabile nonostante il tentativo di frenata da parte del conducente”.

Su posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118, ma purtroppo la 65enne non ce l’ha fatta, ed è deceduta.

Il conducente dell’autobus, invece, è stato portato alla clinica Multimedica a causa di un attacco d’ansia.

Le Autorità preposte sono al lavoro per compiere tutti i rilievi del caso, volti a ricostruire la dinamica del drammatico accadimento.