Donna investita mentre soccorre figlio dopo incidente Rodigo, tragedia nel Mantovano

Il tragico incidente è avvenuto all’alba di domenica 28 maggio 2017 a Rodigo, in provincia di Mantova: una donna di 56 anni è stata investita mentre attendeva il carroattrezzi per il figlio, che aveva avuto poco prima un incidente.

In base a quanto ricostruito, il figlio 28enne della donna, per motivi ancora da acclarare, era finito con la propria vettura dentro un fosso, senza riportare ferite.

La madre aveva quindi raggiunto il ragazzo per attendere insieme il carroattrezzi, poi sopraggiunto.

Mentre i tre si trovavano nella carreggiata, è sopraggiunta un’auto che ha travolto la donna.

La vittima è stata subito trasportata all’ospedale di Mantova ma, purtroppo, è tragicamente deceduta per le gravissime lesioni subite.