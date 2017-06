Donna investita svincolo Autostrada A8 Milano – Varese, è in coma

Il drammatico incidente è avvenuto alle 21,49 circa di domenica 25 giugno 2017 sull’Autostrada A4 Torino – Venezia, allo svincolo per A8 Milano – Varese direzione nord.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da verificare, una donna di 60 anni è stata investita; l’impatto è stato violentissimo e, la vittima, è stata trasportata in coma, in codice rosso, all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale della società autostrade; le autorità preposte hanno compiuto tutti i rilievi del caso volti ad acclarare la dinamica dell’accaduto e, le indagini, sono al momento ancora in corso.