Donna investita da treno Melegnano, tragico incidente

È successo nella mattina di domenica 12 febbraio 2017 a Melegnano, in provincia di Milano: una donna, di origine peruviana, è stata travolta da un treno regionale per Piacenza.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità preposte, la vittima ha deciso di attraversare i binari in quanto doveva raggiungere un secondo convoglio.

Purtroppo, la donna non si è accorta che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo il treno regionale.

Subito chiamati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e personale del 118 ma, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare, ed è deceduta per le gravissime lesioni subite.

