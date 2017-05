Donna investita via Edison Sesto San Giovanni, è gravissima

Il drammatico incidente è avvenuto alle 11,12 circa di giovedì 4 maggio 2017 in via Edison, a Sesto San Giovanni (provincia di Milano): gravissima una donna investita da un camion.

Secondo le prime informazioni, la vittima è una donna di 73 anni: per motivi ancora da accertare, l’anziana è stata investita da un camion, riportando lesioni gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i vigili del fuoco e, la donna, è stata portata dal 118 all’ospedale Niguarda, in codice rosso.

Sopraggiunti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno compiuto tutti i rilievi volti a chiarire la dinamica del grave accaduto.

loading...