Donna partorisce in via Marx Sesto San Giovanni, bimbo non poteva più aspettare

Un bimbo è nato alle 00:56 di lunedì 26 giugno 2017 in via Marx, a Sesto San Giovanni, prima di arrivare in ospedale: il parto, infatti, è avvenuto in strada, perché il neonato non poteva più aspettare. Il piccolo e la mamma stanno bene.

Secondo quanto spiegato, erano le 00:29 quando il 118 ha ricevuto la chiamata, e ha inviato un’ambulanza e un’automedica per un “parto in corso”.

Il bimbo, infatti, non poteva più aspettare, ed è nato per strada con l’aiuto dei soccorritori.

Gli operatori sanitari hanno poi accompagnato la mamma e il suo piccolo all’ospedale Civile di Sesto San Giovanni, dove hanno ricevuto tutte le cure del caso.