Donna picchiata da convivente provincia Pavia, contatti per chiedere aiuto

Arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni; l’uomo, di 36 anni, è stato colto in flagrante

È successo in provincia di Pavia: un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver picchiato la convivente, una donna di 20 anni.

Secondo quanto spiegato, i Carabinieri sono intervenuti durante un litigio della coppia: l’ennesimo, purtroppo, e più feroce che mai.

Il 36enne è stato bloccato dai militari, che l’hanno arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Le vittima è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale; una volta visitata, la giovane ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Il 36enne è stato tradotto dai Carabinieri presso il carcere di Torre del Gallo a Pavia.

APPROFONDIMENTO – Per tutti i contatti e le modalità per difendersi dalle violenze domestiche, Leggi Violenze domestiche, cronaca, legislazione, indirizzi per avere aiuto di primo soccorso e dopo l’emergenza