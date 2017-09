Donna violentata Pavia, aveva rifiutato le avances del suo aggressore

Per la vittima prognosi di 25 giorni; in arresto un uomo di 45 anni, connazionale della donna

È successo nel quartiere Vallone a Pavia: una donna nigeriana è stata violentata da un uomo di 45 anni.

Secondo quanto ricostruito, sul posto sono sopraggiunte due squadre della Volante della Polizia di Stato, chiamate da 118: la donna, nella propria abitazione e in stato confusionale, ha spiegato ai poliziotti che il responsabile dell’abuso si trovava ancora all’interno dell’abitazione.

Gli agenti hanno quindi bloccato un coetaneo e connazionale della vittima, procedendo con le analisi standard richieste in questi casi.

La donna, portata in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 25 giorni.

L’aggressore è stato prima portato in Questura e poi arrestato.