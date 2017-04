Dossier Istat sul Def, situazione famiglie, minori e occupazione nel 2016

L’11,9% delle famiglie italiane nel 2016 si è trovata nelle condizioni di ”grave deprivazione materiale”. Lo rileva l’Istat nel dossier sul Def, nel corso dell’audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

I minori che nel 2016 risultano in condizioni di ”grave deprivazione” sono 1.250.000 pari al 12,3% della popolazione con meno di 18 anni. ”Tale quota risulta in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti”, rileva ancora l’Istat.

”Sappiamo che il governo ha messo in campo una serie di provvedimenti importantissimi per quanto riguarda la lotta alla povertà”, afferma il direttore del dipartimento dell’Istat. ”Nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie non si è osservata una riduzione dell’indicatore di grave deprivazione materiale. Si tratta della quota di persone che sperimentano sintomi di disagio di vario tipo” che, secondo i dati provvisori del 2016 ”è stabile” rispetto all’anno precedente. Nonostante ”migliora il mercato del lavoro, crescita economica e la disuguaglianza -osserva il direttore- rimane stabile questa quota che percepisce gravi difficoltà”. In particolare nell’ultimo anno questo indice ”peggiora soprattutto per le persone anziane: la percezione degli anziani sta aumentando”.

Nel 2016 la situazione del mercato del lavoro è ”ancora sfavorevole per la fascia di età tra 25-34 anni”. La quota di giovani che ha trovato lavoro nel periodo ”è più bassa rispetto sia a quella registrata nello spesso periodo dell’anno precedente sia a quella di due anni prima”.

(fonte: adnkrono.com)