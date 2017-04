Dridex, il virus su Word che svuota conto in banca. Alert della Polizia di Stato

I virus legati alla Rete ne hanno scovata un’altra: un malware chiamato ‘Dridex’, segnalato dalla Polizia di Stato sul profilo Facebook ‘Commissariato di PS Online’ in quanto capace addirittura di svuotare il conto in banca della malcapitata vittima.

Secondo quanto spiegato, il Dridex riesce a penetrare nei pc attraverso documenti Word, ed è in grado in questo modo a sottrarre le credenziali d’accesso ai servizi di online banking.

“I ricercatori di conosciute società di sicurezza informatica quali McAfee e FireEye – si legge sul sito della PS –, hanno scoperto un malware chiamato Dridex che inoculato nei pc attraverso documenti Word sottrae le credenziali d’accesso ai servizi di online banking. Microsoft è corsa subito ai ripari per risolvere la vulnerabilità sfruttata da Dridex. A tal riguardo – prosegue il post –, è stata rilasciata la patch per le varie versioni di Office. Quindi per tutti è molto importante dare seguito ai periodici bollettini di sicurezza e aggiornare Office. In generale un sistema operativo, un browser e programmi aggiornati sono il primo passo per una sicurezza a 360°.#essercisempre”

