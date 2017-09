Droga con corrieri ovulatori Malpensa, fenomeno sempre più grave

L’operazione è stata svolta dagli uomini della Gdf in servizio presso l’aeroporto di Malpensa: in arresto una donna nigeriana di 28 anni che aveva ingerito 35 ovuli, per un totale di 450 grammi circa di cocaina.

Secondo quanto spiegato, i finanzieri hanno bloccato la donna sbarcata da un volo proveniente da Bruxelles.

La 28enne, residente a Verona, è stata sottoposta a esame radiologico, dal quale è emerso avesse ingerito numerosi ovuli.

Secondo la Guardia di Finanza, il fenomeno dei corrieri ovulatori è in crescita e, dal 15 luglio a oggi, sono stati 8 gli arresti eseguiti in tale ambito:

– 3 persone originarie del Pakistan,

– un ecuadoregno,

– un dominicano,

– un uomo e una donna nigeriani,

– una donna della Liberia.

Sempre in tale periodo, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro 427 ovuli; di questi, 280 sono risultati contenere eroina, per un peso di oltre 2,8 chili, mentre i restanti 147 sono risultati contenere oltre 1,8 chili di cocaina.