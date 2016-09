Droga dentro doppiofondo auto frontiera Svizzera, scoperti 17 chili di coca e 10 di morfina

L’operazione è stata svolta al valico autostradale di Brogeda, dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso (Como), in collaborazione con i funzionari doganali; sequestrati 17,5 chili di cocaina, 10 di morfina e 60 grammi di marijuana.

Secondo quanto ricostruito, i militari hanno fermato un’auto guidata da un uomo di 48 anni, originario della Croazia ma residente in Germania.

Il veicolo è stato sottoposto ad un’accurata ispezione da parte dei cosiddetti “cacciavitisti” che, nella “buca” (vale a dire l’officina in dotazione alle Fiamme Gialle), hanno letteralmente smontato e rimontato la vettura, senza trascurare alcuna area della stessa.

Passando sotto tale controllo, lo stupefacente è stato trovato all’interno di un doppiofondo allestito nel bagagliaio.

Il 48enne è stato quindi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e, la droga, è stata sequestrata.

Sotto sequestro anche quattro telefoni cellulari e due carte di credito ritrovate, sempre, in possesso dell’indagato.

