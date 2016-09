Droga fashion week Milano, presi 37 pusher e sequestrati 8 chili di stupefacenti

Otto chili di droga e 37 pusher arrestati: è il bilancio dei Carabinieri circa le operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti durante la Settimana della Moda di Milano.

Secondo quanto spiegato, infatti, i militari hanno aumentato i controlli dato il particolare periodo e, i risultati, non hanno tardato ad arrivare.

Il bilancio, infatti, contempla 28 pusher finiti in manette e 9 indagati a piede libero.

Gli stupefacenti sequestrati, invece, ammontano a 8 chili.

In più, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, durante i presidi del territorio attraverso controlli stradali, hanno fermato:

– un automobilista di 40 anni, milanese, risultato in possesso di 3 chili di hashish;

– un automobilista marocchino di 51 anni, risultato in possesso di 3.000 euro e alcune bustine di cocaina. Per il 51enne, inoltre, le cose non si sono concluse così, poiché nella sua abitazione sono stati scoperti altri 3 chili e mezzo di coca, 300 grammi di hashish e più di 47 mila euro.