Droga quartiere Comasina Milano, cocaina e hashish lanciate dal balcone

Nell’ambito dei servizi anti-droga, la mattina del 4 maggio 2017 gli agenti del Commissariato Comasina hanno arrestato cinque persone per spaccio di sostanze stupefacenti .

“I controlli – ci spiega la Questura –, sono scaturiti a seguito di segnalazioni giunte da parte di alcuni cittadini che avevano denunciato situazioni di degrado e attività di spaccio all’interno dei cortili degli stabili Aler di via del Tamigi, del Danubio, del Reno e della Senna”.

Nello specifico è stato individuato un appartamento in cui sono stati visti entrare ed uscire per diverse volte alcuni pluripregiudicati già noti ai poliziotti e poco prima del controllo è stato lanciato dal balcone un bilancino di precisione, della cocaina e dell’hashish.

Tutte le persone arrestate hanno numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti e, durante il blitz, la Polizia ha sequestrato complessivamente 100 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, mezzo grammo di ice, una bomboletta di spray anti-aggressione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

(foto: di Archivio)

loading...