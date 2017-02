Droga via Voltri Milano, arrestato 45enne con 3 chili e mezzo di marijuana

Martedì 21 febbraio 2017 la Polizia di Stato ha arrestato, nel corso di una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga, un cittadino bosniaco di 45 anni, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

Gli Agenti del Commissariato Lorenteggio, durante il servizio di controllo del territorio di competenza, hanno individuato il cittadino in un appartamento in via Voltri, dove hanno avuto accesso tramite il balcone.

Una volta qualificatisi e bloccato l’uomo, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti quasi tre chili e mezzo di marijuana in un sacco di cellophane nero e poco meno di 15mila euro in contanti.

Per il 45enne sono scattate le manette.

