Emergenza ghiaccio Milano, picco di cadute e incidenti

L’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) segnala una improvvisa e importante emergenza-ghiaccio su tutto il territorio regionale e in particolare sulla città di Milano.

“Causa le condizioni meteo (basse temperature, pioggia-nevischio e conseguenti gelate al suolo) si è verificato un picco di cadute accidentali, di traumi e di incidenti stradali”, ha spiegato AREU.

Alla Sala operativa di Milano, ad esempio, alle 10,00 di stamattina erano aperte 290 schede di soccorsi in corso (range normale 80-100).

“AREU sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per far fronte all’emergenza – spiega l’Azienda –: potenziamento operatori del Numero Unico 112 e delle Sale operative regionali, reperimento straordinario mezzi aggiuntivi, richiesta di sostegno a Protezione civile e altri Enti”.

Nella notte appena passata, inoltre, sono stati oltre 100, a Milano e provincia, gli interventi degli operatori del 118 per soccorrere persone in difficoltà per cadute a terra o per incidenti stradali causati dal terreno ghiacciato.

