Emergenza smog Lombardia, ancora livelli record

Lombardia sotto livelli gravissimi di smog, arrivato in diverse città a superare di ben 3 volte la soglia di legge indicata dall’Unione europea: 50 microgrammi per metro cubo.

Tra i livelli più preoccupanti Bergamo e provincia: in città la centralina di via Garibaldi ha registrato 172 microgrammi per metro cubo di pm10, oltre il picco di 170 misurato nel 2016.

Lo smog, purtroppo, è talmente alto da essere percepibile a occhio nudo e soprattutto respirando per strada. Nel Bergamasco, i livelli si attestano poco sotto: 164 a Treviglio, 140 a Dalmine e 146 a Calusco d’Adda.

Registrazioni da allarme anche a Pavia e in altre città della Lombardia; in controtendenza, invece, Milano, dove la situazione è leggermente migliorata e, oggi, si è registrato un abbassamento della pressione atmosferica.